AS CORES PRIMÁRIAS só não são mais importantes para a nossa vida porque nos habituámos a descrevê-la a preto e branco. Sendo, em grande medida, ilusões construídas pelo cérebro para ajudar ao processamento da realidade, o vermelho, o azul e o amarelo não têm apenas um valor literal e imediato. As cores assumiram um enorme significado social e moral. São elas que traçam a fronteira entre governantes e governados, reis e rainhas, senhores e escravos (se o púrpura foi o sinal máximo do luxo e da inclemência da nobreza durante 2.500 anos, é impossível criar púrpura sem o azul e o vermelho).



Em 2021, os fabricantes de tintas disponibilizam mais de 40 mil tons, corantes e pigmentos diferentes, mas há apenas um vermelho, a matiz do poder, da guerra, dos porta-estandartes mortíferos, e da vitalidade. O calor inerente ao espectro óptico do vermelho é sinónimo de altas temperaturas, mas a cor mais correcta a associar ao Verão é o amarelo, do sol, da areia molhada e da energia ilimitada da juventude – o Verão é para os adolescentes, nós somos apenas espectadores da sua sede. Depois, há toques de azul, do céu que nos domina, do mar que nos conforta e da água de que somos feitos, antes de regressarmos à terra como espantalhos para pássaros que murmuram o passado. Porém, enquanto respiramos, o vermelho é a marca do sangue que nos corre nas veias, da fertilidade, da alvorada da arte, com as mãos ocres e os minúsculos bisontes pintados nas cavernas de Altamira e Ubirr. É também o tom do vinho da Última Ceia, que nos lamenta e redime, da força esmagadora da ideologia (os primeiros discursos de Lenine, o Homem Novo, Mao, os campos de reeducação dos khmers) e da morte escarlate que a acompanha.



O vermelho é a mais completa e absoluta das cores. Nela, percorremos toda a distância entre o Bem e o Mal, ou entre a falsidade do branco-neve e a mentira do preto-crude (essa do pensamento medieval e do colonialismo, da Peste Negra, do “mercado negro” ou da fome, sempre negra), porque o vermelho é a música visual do amor. Para matar basta o preto e branco. Já para o amor é necessário o Technicolor, dos sapatos de Dorothy em O Feiticeiro de Oz ou da blusa de Pearl Chavez em Duelo ao Sol. Até o Hal 9000 de 2001, Uma Odisseia no Espaço precisa do vermelho da mira da sua câmara para pensar – para sentir? – que existe. O Impressionismo explodiu em violetas e magentas, mas sem o vermelho da cama da Vénus de Urbino de Ticiano e a capa encarnada de Cástor em O Rapto das Filhas de Leucipo de Rubens, o Impressionismo não existiria. Sem o vermelho, somos caranguejos de pernas para o ar.