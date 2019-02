O Tinder, esse casamenteiro

Conhecem-se hoje mais parceiros amorosos online do que - separadamente - através de amigos, do trabalho ou da família. Este juízo não é intuitivo, é resultado dos estudos disponíveis sobre o assunto. No Mashable, o weblog onde a frivolidade reina mas o know-how de social media não pode ser negligenciado, Chris Taylor fez um tonitruante ponto de situação: o namoro online deixou há muito de ser um jogo para se tornar um instrumento de mudança único na história da Humanidade. É fácil constatar, no grande quadro da cultura do Ocidente como na nossa pequena rede analógica de amigos e conhecidos, que o Tinder é uma eficientíssima máquina lubrificadora. Mas o retrato da diversão (e da diversidade) sexual, da precária satisfação erótica ou da solidão pós-coito apenas raspa a superfície das escolhas.De acordo com um estudo da Universidade de Stanford publicado há três semanas, 29% dos casais heterossexuais e 65% das duplas homossexuais dos EUA conheceram-se online, com o Tinder como chave de ignição desses pares. Estamos a falar de amor e de relacionamentos, não de sexo casual.O Tinder processa hoje cerca de 2 mil milhões de escolhas diárias, e 36% dos utilizadores do Facebook têm ali conta (são 800 milhões de pessoas). O Bumble, onde são sempre as mulheres a decidir - é, portanto, o que melhor reproduz a realidade -, não pára de crescer, e os 370 milhões de utilizadores de outra app de encontros, a Badoo, dedicam-lhe em média 90 minutos/dia.Será o início do apocalipse sentimental? Muito pelo contrário. O Messenger, o Tinder, o Bumble ou a Badoo abrem ad infinitum o leque das nossas escolhas sexuais e conjugais, convidam à experiência fora de zonas de conforto e apreciam tanto as uniões de longa duração como qualquer mãe galinha.Segundo os dados disponíveis, o Tinder (e o online dating em geral) faz mais pela instituição do matrimónio que a Igreja Católica, e o swipe é a sua eucaristia: o Tinder põe em contacto maior número de pessoas e mais depressa, levando-os mais cedo ao casamento (a Igreja deveria criar a sua rede de online dating; ficam duas sugestões de nomes: Sacred, ou makekidsnotlove.com).Nos EUA em 2018, 1/3 dos casamentos já acontece entre pessoas que se conheceram na Internet - são mais de 600 mil casais - com o Facebook e o Tinder a criarem duplas inter-raciais a uma velocidade e em números nunca vistos: desde a emergência das primeiras plataformas de relações online, como a OKCupid, os casamentos nos Estados Unidos entre pessoas de diferentes etnias passaram de 10,68% em 2006 para 17,24% em 2014, ajudando a cultura de tolerância. O Tinder, esse convite para a gloriosa devassidão, é a melhor agência matrimonial do século XXI.Um sério candidato a autor da mais aterradora demonstração de nervos de aço (e da maior proeza física) de sempre? Alex Honnold, 33 anos, rosto de miúdo, mãos de mutante, o mister Spock das escaladas impossíveis, que trepou sozinho, sem equipamento, sem cordas, apenas ele e o abismo, a face a pique do El Capitán, um rochedo com 900 metros de altura no Parque Yosemite, norte da Califórnia. Proeza de outra galáxia - será Honnold humano? -, está no documentário Free Solo da National Geographic, disponível pela Amazon Prime.Sobre os Óscares, cuja 91.ª cerimónia será na madrugada de 2.ª feira, alguns factos: no ano de Dr. Strangelove de Kubrick (1964), ganhou My Fair Lady; em 1989, o ano de Do The Right Thing, venceu Driving Miss Daisy (quanto aos sentimentos de culpa da Academia sobre a diversidade, estamos conversados); no ano de Pulp Fiction de Tarantino (1994), ganhou Forrest Gump; no ano de The Pianist de Polanski (2002), ganhou Chicago; no ano de The Tree of Life de Terrence Malick (2011), ganhou The Artist. O que imortaliza os filmes não são os Óscares, é a nossa memória da arte que inspiram e da emoção que provocam.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.