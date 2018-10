A liberdade que se lixe

Como percentagens qualificadas de eleitores dos EUA, Rússia, Hungria, Polónia, Venezuela ou Filipinas já demonstraram, quando as dificuldades crescem e o Outro espreita (negro, índio, latino, judeu, islâmico, magrebino ou simplesmente pobre), as pessoas preferem a segurança e a melhoria das condições económicas à liberdade. A primeira vítima do medo é sempre a liberdade. Ora, torna-se incrivelmente duro fazê-lo, mas, nesses momentos, é preciso conter os instintos e lutar primeiro pela liberdade, percebendo-se que, sem ela, a segurança e as condições económicas tornar- -se-ão presentes envenenados (ver por favor História do Século XX).



Já tomei o pensamento reaccionário e populista por muitas encarnações, mas jamais por ingénuo - por exemplo, ouvi e li argumentos sobre o facto de o senhor Bolsonaro, embora antissistema, provir dele (ver por favor História do Século XX - Segunda Parte), ou de que as ideias fascistas são uma coisa, a práxis da ditadura outra (idem). De momento, os brasileiros pró-Bolsonaro julgam-se lobos. Com sorte, talvez percebam um dia que não passam de cordeiros voluntariamente entregues à adoração de chacais.





Santos e ...





Pecadores



Depois de se ler o trabalho da Der Spiegel, assinado por sete jornalistas, sobre as acusações de violação da norte-americana Kathryn Mayorga a Cristiano Ronaldo, é possível tirar quatro conclusões: o que até agora se sabe não permite ter certezas sobre o assunto (a não ser que se possua o dom divino da perpétua omnipresença); toda a gente tem direito à presunção de inocência, incluindo o melhor jogador de futebol do planeta; as provas e os documentos que a acusação alega ter deixam CR7 em muito maus lençóis; os julgamentos morais que se têm feito, via opinião pública e publicada, sobre Mayorga são dignos de um "bom pai de família" (ou mãe, há por aí muitas inquisidoras) nascido da fertilização in vitro da governanta de Salazar por Torquemada. António Lobo Antunes é um grande escritor. É também senhorio do maior ego a leste do paraíso e a oeste de José António Saraiva: quanto mais menospreza um determinado prémio literário, atribuído (quase) todos os anos em certa cerimónia escandinava, mais cristalino é o desapontamento por jamais o ter conquistado (ao fim de quantas vezes deixa de ser divertido dizer que Saramago é uma grande merda?). Mas as suas entrevistas da última década, como as crónicas e os livros, revelam uma compreensão rara da luz que as sombras irradiam.

É cada vez mais espantoso o lugar que a liberdade ocupa nas opções de vida dos eleitores que residem em locais onde ainda é possível mantê-la. A primeira volta das eleições brasileiras de domingo é, a esse título, elucidativa: com 46,7% dos votos contra os 28,3% de Fernando Haddad, candidato do PT e ex-presidente da câmara de São Paulo, o deputado fluminense Jair "What'sApp" Bolsonaro é o probabilíssimo futuro Presidente do maior país da lusofonia. Haddad é um político sofrível que absorveu de peito feito o ressentimento anti-"petista" e o ódio pela malha corrupta em que Lula, seu pai ideológico agora preso, se enredou.Mas comparar desfavoravelmente Haddad a Bolsonaro (esforço que muitos intelectos ibéricos da direita "liberal" têm empreendido nas últimas semanas) é o mesmo que comparar uma floresta doente embora recuperável a um deserto onde nada cresce: o primeiro representa os (piores) defeitos e (algumas) virtudes da democracia; o outro representa vários estados da matéria humana, nenhum deles sendo democrático. Porém, isto é nítido para quase todos menos para a maioria dos brasileiros.