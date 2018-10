A lanterna mágica

Solitário nesse país inóspito e cheio de monstros que é a passagem da adolescência para a idade adulta, tive nos textos de Bénard da Costa uma lanterna por vale imerso na escuridão. Bénard guiou duas gerações de cine-filhos ("cinefilia" é coisa de mortos, e no cinema vive-se mais do que na vida)

Entre as pessoas que nunca conheci, João Bénard da Costa é a mais importante da minha vida. Sou amigo de muitos que privaram com ele. Escrevemos durante anos no mesmo jornal (O Independente). E, entre os 15 e os 23 anos, viajei sozinho ou com amigos do Porto até Lisboa apenas para assistir a um par de sessões na Cinemateca que me obcecavam. Mas jamais tive a sorte de o encontrar. Um dos seus mais célebres livros de crónicas, Muito Lá de Casa , resumia no título não só o laço intimista com que o autor nos envolvia a ânsia de narrativa e o desejo de imagens como o papel íntimo da prosa/vida de Bénard na vida prosaica dos leitores.



Este último sábado, desloquei-me religiosamente - naquela profana espiritualidade que ele tanto cultivou em tantos - à Barata Salgueiro para comprar o primeiro tomo do primeiro volume de João Bénard da Costa: Escritos Sobre Cinema, estreia na gigantesca tarefa de reunir e compilar tudo o que o antigo director da Cinemateca escreveu sobre o território das sombras desde os primeiros ciclos para a Gulbenkian. São, por ora, autores/realizadores distribuídos por 1.175 páginas mais índice onomástico, cuja metade devorei enquanto o diabo esfrega um olho.



Com precursores vários e inspirações avulsas, entre as quais David Thomson e o seu Biographical Dictionary of Film (assumida pelo próprio, que leu a 1ª edição do dicionário em 1979), a escrita de Bénard é, na sua culta ternura, na limpidez poética do estilo, na criativa delicadeza alternando com rasgos de um humor abrasivo, superior aos historiadores/programadores Langlois, Bazin ou Iris Barry e equiparável apenas ao Olimpo dos críticos (Truffaut, Godard, Tavernier, Pauline Kael e Jonathan Rosenbaum).



Solitário nesse país inóspito e cheio de monstros que é a passagem da adolescência para a idade adulta, tive nos seus textos uma lanterna por vale imerso na escuridão. Bénard guiou duas gerações de cine-filhos ("cinefilia" é coisa de mortos, e no cinema vive-se mais do que na vida) sem nunca deixar de ser absolutamente pessoal.



Os filmes da vida e a vida dos filmes de Bénard tornaram-se os meus. Mesmo - ou por causa - das diferenças: nunca partilhei o seu entusiasmo pelo David Lynch anterior a Blue Velvet; discordei e discordo da sua interpretação quase mística da "política dos autores" ("um grande cineasta não tem filmes pequenos"); não entendo a aversão por toda a obra "séria" de Woody Allen, de Another Woman a Match Point, e a sacralização de Oliveira ultrapassa-me. Mas os seus belos absolutos, as suas rimas, as repetições, a cadência marítima das frases, o cruzamento ad infinitum de referências que jamais perdiam significado e a paixão, a pasmada paixão, eram contagiantes.



Santos e ...

Pedro Passos Coelho, messias da democracia liberal, anunciou o regresso à Terra com uma exortação apostólica no periódico oficial da direita (Observador), onde acusa o PM e o Presidente da República de motivos ímpios na não recondução de Joana Marques Vidal, sem nomear quais. É da tradição os santos recorrerem por vezes à linguagem cabalística.



Pecadores

Experimentem contar o episódio de Tancos, do roubo de-não-se-sabe-exactamente-quanto-e-o-quê de um paiol em Junho passado à marosca em regime de concubinato entre um ex-tropa traficante de armas, a direcção da Polícia Judiciária Militar e um par de amigalhaços da GNR, sob o olhar desmaiado do Ministro da Defesa e do chefe do Estado-Maior do Exército, a um turista inglês ou sueco extasiado com a localização do seu alojamento local, a frescura do peixe cá da terra e a simpatia dos portugueses. É noite de galhofa garantida.