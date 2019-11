A ética do capitalismo

ePaper ou encontre-o nas bancas a 20 de novembro de 2019.

Até ao início dos anos 80, com o forte sentido comunitário do pós-guerra e os alicerces do Estado social, acreditava-se que o capitalismo poderia ter uma ética. O avanço inexorável da globalização, a osmose da banca de crédito com a banca especulativa e a longa noite de sexo sem amor entre a economia e a finança arrumaram de vez essa hipótese.O lucro é cego, não aventa hipóteses morais. O problema é que, como no caso da sentença de Churchill sobre a democracia, o capitalismo é o pior sistema com a excepção de todos os outros. Há alguns optimistas moderados que persistem em acreditar numa ética do mercado livre. É o caso do economista britânico Paul Collier, cujo O Futuro do Capitalismo foi agora publicado em Portugal pela Dom Quixote.Criado numa família humilde de Sheffield, Collier é professor em Oxford e nas Sciences Po de Paris, onde ensina os filhos das elites metropolitanas que critica. Para ele, a chave que abre a porta do futuro é contrabalançar a prosperidade com a ética, assim reduzindo as desigualdades distributivas e mitigando a desregulação financeira, a fuga aos impostos ou o egoísmo endémico multiplicado pelas revoluções tecnológicas.O retorno a um sentimento de pertença nacional, em oposição ao corrente cosmopolitismo sem fronteiras, privilegiando as comunidades regionais em detrimento da economia planetária, seria o caminho a seguir. Mas os dois tipos de mortíferos aldrabões identificados por Collier – os ideólogos dos extremos à esquerda e à direita e os populistas de ambos os quadrantes – são precisamente os que mais parecem defender a via patriótica, e os que mais simulam lutar pelos excluídos do capitalismo.Collier é um nostálgico do igualitarismo e da mecânica solidária promovida pelo Estado no terceiro quartel do século XX. Justiça lhe seja feita, não se fica pela saudade: propõe medidas concretas, como uma forte taxação dos proprietários de terrenos e imobiliário urbano, transferindo os benefícios dessa tributação para as periferias rurais, ou a criminalização dos banqueiros que deixam os seus bancos colapsarem (chama-lhe, com humor, "bankslaughter"). Mas as suas palavras, alinhadas de forma elegante, soam às de um trovador de cantigas de amigo enquanto o mundo arde.Ainda precisamos de líricos, desde que saibam usar arco e flecha. Segundo dados de 2017 do Banco de Portugal, 70% dos recursos do País pertencem a 1/5 da população. Pior: os 20% de famílias mais pobres têm apenas 0,1% da riqueza. É a ética do capitalismo.Sério candidato à canonização, o engenheiro tem a graça divina no palmarés e a serena beatitude no apelido. Apesar do calculismo abusivo de algumas estratégias – dois trincos na Ucrânia? – e da misteriosa teimosia de certas escolhas – Eliseu em 2016, esse inefável João Mário em 2019 –, todos deveríamos pôr uma velinha anual de homenagem a. Responsável máximo pelos dois únicos títulos de seniores da história da selecção portuguesa de futebol, tem uma raríssima virtude: não inventa. Para os melhores, o futebol é de uma simplicidade cristalina.Depois da hilariante – é preciso rirmos das desgraças – aula de "reeducação racial" a que a Federação Inglesa condenou Bernardo Silva por ter colocado no Twitter a imagem dos chocolates Conguitos ao lado da foto de infância de um dos seus melhores amigos, o também jogador do Manchester City Benjamin Mendy, a epidemia de estupidez continua a alastrar. A Disney, esse eterno bastião do progresso, pôs um aviso em dezenas dos seus filmes mais antigos, antecedendo o visionamento em streaming na nova plataforma Disney +, a alertar para "a caracterização cultural desactualizada" de longas-metragens comoou Peter Pan. Parece que as redes neuronais dos subscritores do serviço são demasiado ténues, não lhes permitindo avaliar por si mesmos a época e o contexto em que os desenhos animados foram produzidos.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico