Tsunâmi (1)

Eu leio os jornais online e em papel, vejo noticiários televisivos, e assisto a alguns debates políticos. Leio, ouço e vejo tudo mais do que qualquer pessoa comum, cujo interesse pela política pode existir, mas é muito menor no consumo destes meios de comunicação. Posso estar mais informado, mas muito provavelmente a minha visão das coisas está deformada, em particular na vida política nacional.