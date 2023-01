Existem muitos traços em comum entre a nova extrema-direita e a velha, mas se as metemos no mesmo saco, não percebemos que as diferenças são relevantes. Igualmente a nova extrema-direita pode ser combatida como a antiga, mas sem percebermos o que a faz nova perdemos eficácia nesse combate. Os casos muito semelhantes dos EUA e do Brasil, pesem embora as enormes diferenças entre quase tudo nos dois países – riqueza, pobreza, classes sociais, mobilidade social, economia, geografia, história –, mostram a ascensão de uma extrema-direita dentro do sistema partidário, o pulular de grupos extremistas, a duplicidade face ao jogo democrático, participação eleitoral mas negação da validade dos resultados sempre que lhes são desfavoráveis, desprezo pelas leis quando atingem os “nossos” (família Trump ou Bolsonaro) e actos persecutórios quando os alvos são os adversários (Lula, Hillary Clinton, Hunter Biden), utilização muito inteligente e profissional dos órgãos de comunicação para os de cima, mas também para os de baixo (o papel da rádio, por exemplo, é muito importante nos EUA e no Brasil), a corrida às armas como afirmação de autonomia e identidade, linguagem radical e violência, uso extensivo dos novos meios como as redes sociais, fabricação de notícias, a guerra cultural com censura e banimento, o anti-intelectualismo, ligação com grupos religiosos como os evangélicos, mas acima de tudo o investimento no populismo total a partir destes meios, formas e conteúdos. O sucesso da nova extrema-direita vem de ser “popular”, igualitária, demagógica nas urnas, voltada para o voto, mas hostil aos procedimentos da democracia. Lá como cá.