A prudência, a firmeza e a resiliência não se aprendem nos videojogos, nem no Instagram e, quando são precisas, não estão lá, ou há berraria e radicalização, ou há querer passar pelo meio das pingas da chuva, de forma timorata e egoísta

As epidemias são interessantes do ponto de vista filosófico, porque nos ensinam que a Natureza não cuida de nós especialmente, a não ser que se acredite numa qualquer teleologia religiosa

O carácter estrutural da corrupção tem a ver com a inexistência de uma cultura cívica dominante, da inexistência de instituições independentes de controlo, e da indiferença colectiva de uma sociedade civil muito fraca

Os opositores do referendo também se esquecem de que aceitaram que o aborto fosse referendado, e não apenas votado. A questão da eutanásia e a do aborto são da mesma natureza religiosa, cívica e política, como aliás é o “testamento vital”

O tribalismo dissolveu qualquer possibilidade de uma discussão racional ou sequer contraditória. Só nos ouvimos a nós, só acreditamos em nós, transportamos sempre um espelho para nos mostrar e um eco do que dizemos para nos dar conforto

Joacine não nasceu ontem para a política. Os defeitos que hoje todos percebem que a senhora tem são daqueles que se revelam cedo e de perto, coisa que muitos militantes do Livre sabiam

O núcleo central da direita radical portuguesa não se encontra hoje em nenhum partido em particular, está disperso pelo Chega, pelo CDS e pelo PSD, mas a sua cabeça é intelectual, universitária, institucional e mediática

Parece que há quem vote em Rio por ser do Porto e não vote nele por não ser de Lisboa. Este tipo de votações é mau sinal para o PSD, porque acentua a regionalização dos resultados por razões que pouco têm a ver com a política

A direita alt-right portuguesa precisa da máquina dos votos de que nunca dispôs para chegar ao poder. Conseguiu-o no tempo da troika e, a partir daí, ficou órfã porque Rio lhes tirou o PSD

A direita está sempre a bater na esquerda por causa dos subsídios. Com uma excepção: a CAP e os subsídios para os agricultores, esses não merecem qualquer condenação especial

A esquerda não pode fazer o PS legislar a seu favor para além de um mínimo, mas tem poder de veto, visto que em nenhuma circunstância o PS se arrisca a legislar em matérias em que o BE e o PCP não têm margem para fechar os olhos

A cultura é uma das áreas com menos escrutínio na nossa vida pública – o peso da subsidiação e de recursos públicos é considerável –, onde verdadeiras cortes se estendem a partir de museus, galerias, críticos, editores, salas de teatro, páginas culturais, programas culturais da televisão, etc.

22-12-2019

Defendi Ventura em nome da liberdade de expressão e do excesso de reprimenda de Ferro Rodrigues, mas já tenho as minhas dúvidas sobre o cartaz do Chega, pela legalidade de o colocar onde está