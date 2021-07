A bipolaridade dos portugueses com o futebol

É muito educativo ver como a Pátria, sim, como a Pátria com P grande, porque a Pátria está de há muito tempo reduzida ao futebol, reage aos acontecimentos do futebol, passando regularmente da euforia para a depressão, do elogio épico à crítica mais violenta. Eu vi o jogo de futebol, intermitentemente, ao mesmo tempo que trabalhava (sim porque não é só o nosso Presidente que é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo…) e, embora não perceba nada do assunto, podia ver que havia um desfasamento entre os comentários ao jogo e o jogo. Os belgas, insisto, ao meu olhar absolutamente leigo, estavam a jogar melhor e a Pátria não.



Mas os comentários só se tornaram sombrios quando começava a faltar pouco tempo para acabar e alternavam com o apelo ao milagre. Nossa Senhora de Fátima e o Senhor Santo Cristo açoriano, não nos ligaram e preferiram os belgas que, como se sabe, estão na primeira liga do catolicismo apostólico romano na Europa.



No dia seguinte, como é de esperar e se repete sempre - nem sequer é quase sempre, é sempre mesmo - a fúria levantou-se armada até aos dentes contra o treinador e os jogadores. Os milhões de treinadores de bancada que nós temos telefonaram para as rádios em massa vociferando contra os derrotados. Podem ter a certeza, mesmo a certeza, de que os mesmos treinadores diriam coisas magníficas se Portugal tivesse ganho. Foi apenas um pobre golo de diferença e a Pátria bipolarizou-se, como é aliás habitual. Se fosse apenas no futebol…