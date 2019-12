ePaper ou encontre-o nas bancas a 27 de novembro de 2019.

Pelas medidas mais difíceis. É da natureza do ciclo democrático que é por aí que se começa. Para beneficiar dos anos futuros do mandato para esbater os efeitos negativos das decisões mais controversas e complicadas. O ciclo democrático tem uma segunda fase, aquela que, em vésperas de eleições, os governos tomam as medidas mais fáceis e mais populares, as que têm efeito eleitoral.Não há mal nenhum nisso, desde que existam os dois momentos, visto que em democracia os governos dependem da satisfação do eleitorado e – a não ser em períodos de grande crise – os eleitores premeiam ou punem aquilo que os políticos e os partidos lhe podem dar para melhorar as suas vidas. O problema é quando há apenas o segundo momento, sendo o primeiro uma sucessão de irrelevâncias e distracções destinadas a passar pelos pingos da chuva.