As greves solitárias

A última coisa com que se pode contar é com uma comunicação social, pelo menos, isenta. Por isso, os trabalhadores em greve que esqueçam – vão estar sozinhos face a uma opinião pública que não vai querer saber das razões da greve, mas apenas dos efeitos da greve

A grande pedra de silêncio vem do PS, PSD e do CDS, que não podem afastar-se de uma espécie de "consenso europeu" que em nada coloca em causa o processo antidemocrático em que a União Europeia tem tido um grande papel

A combinação de políticos fracos com uma comunicação sem jornalismo, mas assente no apontar de culpas e culpados, misturando coisas sérias com irrelevâncias, alimenta a progressiva diluição da democracia e a sua substituição pela demagogia

Críticos mais duros e severos do que tem sido a evolução da União, dos erros graves que tem cometido, do “sugar” da democracia das nações para entidades burocráticas “europeias” são obviamente excluídos desses debates e processos

24-02-2019

O problema do PSD é que se tem uma linha de oposição alternativa, que só pode ser a oposta ao activismo sem regras do CDS, não pode ficar complexado com a acusação de que isso o coloca do lado do Governo