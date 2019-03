O CDS, os anti-Rio no PSD, e uma parte substancial de todos os que se sentem frustrados com o sucesso de Costa em manter o governo e a geringonça, desenvolveram um estilo de oposição a que podemos chamar pavloviano. Qualquer coisa que venha da "frente das esquerdas", como diz Cristas, é, pela sua natureza, má. Começa-se a salivar e isto passa por ser a "oposição firme".Este tipo de oposição pavloviana tem várias consequências, a começar por misturar o que é relevante nos erros do Governo e da aliança parlamentar que o apoia, com questões irrelevantes e com a habitual má -fé e exagero de muito comentário do "contra". O resultado é uma amálgama que só tem um nexo – as coisas vieram da "frente das esquerdas" logo não prestam. Eu sou de direita, dizem eles, logo tudo que venha da esquerda deve ser combatido. É a transformação de ideias e propostas apenas numa manifestação de uma seita.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 28 de fevereiro de 2019.