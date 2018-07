O problema da geringonça nestes dias

A realidade é que uma parte importante do País não tem qualquer policiamento, e mesmo num crime grave denunciado enquanto ocorre, seja um assalto, um acto de violência, um rebentamento de uma caixa multibanco, tem pelo menos meia hora até aparecer alguém

Não é o Orçamento, nem nenhuma das querelas sobre reivindicações que estão a criar dificuldades com a geringonça, mas a proximidade das eleições. O que gera instabilidade é não saberem como é que a actual situação de cada partido é afectada eleitoralmente pela sua política. O PCP não está seguro de que ficar sozinho seja melhor, antecipa um mau resultado eleitoral dentro ou fora do acordo. Por isso, talvez seja melhor estar próximo do poder do que longe. O Bloco de Esquerda quer ir para o governo e por isso faz um jogo diferente do do PCP, mais retórica e menos substância.



No meio disto tudo, Santos Silva veio dizer o que António Costa não desejava dizer: a haver um novo acordo tem de incluir matérias como negócios estrangeiros e Europa. Sim, essa será a posição do PS se tiver maioria absoluta, não a tendo é a mesma coisa que dizer que não haverá geringonça no futuro. Apesar das teses conspirativas sobre um conluio complementar entre Costa e Santos Silva, não vejo qualquer vantagem em gerar dificuldades na coligação que só limitam a margem de manobra do PS nos dias de hoje. Não havia necessidade…



As corridas ilegais

Há várias coisas que mostram como é escassa a autoridade do Estado em Portugal e uma das mais reveladoras é a realização de corridas ilegais de automóveis. Uma delas correu mal esta semana e já não é a primeira a deixar um rasto de mortos e feridos. Estas corridas ocorrem diante dos olhos de toda a gente, há um grande número de pessoas que sabem dos locais onde se efectuam, e várias centenas assistem. Não é propriamente uma actividade clandestina. Mas é ilegal, completamente ilegal. E a polícia não sabe? Sabe até demais porque vários polícias à civil assistem com grande entusiasmo. Responsabilidades? Nulas.



A realidade é que uma parte importante do País não tem qualquer policiamento, e mesmo num crime grave denunciado enquanto ocorre, seja um assalto, um acto de violência, um rebentamento de uma caixa multibanco, tem pelo menos meia hora até aparecer alguém, PSP ou GNR. E meia hora já é um exagero, porque é sempre muito mais tempo.



O homem que só pode ter vitórias

Trump só pode ter vitórias e raras vezes as tem. Sim, porque espremendo tudo o que tem feito ao nível das relações internacionais, sai nada ou quase nada. E o que sai é perigoso, como a denúncia de vários tratados a começar pelo do Irão. É verdade que se encontrou com Kim Jong -un, mas os resultados parecem escassos, e os que se conhecem jogam mais a favor de Kim do que de Trump. Na guerra comercial é a mesma coisa, encurralou-se numa posição em que só a escalada tem sentido. Para ele. O mesmo na NATO, onde não obteve nenhum resultado, e na EU onde aparece como grande perturbador deste seu novo "inimigo".



Resultados do encontro com Putin? Nada

Nada. Nada que não estivesse já em curso, mesmo que não estivesse a ser implementado. Nada que não tivesse sido abandonado como perigoso e que ele volta a enunciar, como um acordo para criar um grupo contra o ciberterrorismo, que os serviços ocidentais acham absurdo e apenas um mecanismo de informação sobre métodos e processos das agências americanas e inglesas a favor dos russos. Sim, como gostariam os russos de conhecer em detalhe como se chegou aos 12 membros do GRU implicados na intromissão do processo eleitoral. Um susto.



Penosa conferência de imprensa Trump-Putin

É penoso ver o Presidente americano a ser esmagado pela ironia, o descaramento e o savoir-faire de Putin em directo. Ambos mentem, mas Putin mente muito melhor. Putin actua em função do que pensa serem os seus interesses e os da Rússia, Trump não passa do seu ego.



Os primeiros comentários são de espanto pelo que aconteceu e pela incompetência e irresponsabilidade deste homem ignorante, mal preparado, obcecado pelos seus inimigos de estimação internos e pela sua vaidade e narcisismo. Depois disso não me venham com a lengalenga de que, apesar de todos estes incidentes facetos e dos seus métodos rudes e mal-educados, existe um plano de fundo qualquer e que Trump leva a água ao seu moinho. Se há alguém com quem ele foi extremamente educado foi Putin, e a verdade é que não há plano nenhum. O que há é que Trump é absolutamente indiferente ao que os russos fazem nos EUA e no resto do mundo, primeiro porque tem uma enorme simpatia por Putin e pelos seus métodos, e depois porque não foi contra ele, mas contra Hillary Clinton que os russos actuaram. Tão simples quanto isso. O resto foi uma performance de gargalhada.