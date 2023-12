Foi o ano em que uma combinação de arrogância política, corporativismo judicialista, abusos do poder, convicção de que podem fazer tudo o que lhes apetece, incompetência e negligências várias, levou à queda de um governo com maioria absoluta e abriu uma crise política cujo desfecho está longe de ser previsivel.

Na verdade, em todos os anos nos tomam por parvos, mas este ano foi de grande intensidade intencional para nos convencer de asneiras, parvoíces, ignorâncias, mentiras, sugestões de falsidade, fake news, enganos, dolo, etc., etc. Foi um ano em que meia dúzia de pessoas, não são muitas, mas são, como se diz no Porto, muito lampeiras em achar que nós não percebemos ao que veem, o que querem, e o preço do que nos querem vender. Aqui vão alguns exemplos: