Mediocridade

Se retirarmos a habilidade nas redes sociais, que são a vida de muitos políticos “jovens”, se eliminarmos a promiscuidade com muitos jornalistas “jovens”, com o mesmo mundo, a mesma vida, os mesmos bares, as mesmas não leituras, o que é que sobra de “vida” para dar às ascensionais novas gerações políticas qualquer espessura que resista às responsabilidades dos lugares a que chegam nos partidos e nos governos? Quase nada. Não têm vida própria, não tem profissão para além do diploma mal amanhado, vivem num casulo de semelhantes, e apesar dos louvores ao “espírito empresarial” não criam empresas sólidas, nem têm experiência no mundo dos negócios, e quando a têm, é feita de cunhas, favores e truques. É feita da posição, e não do mérito. Movem-se bem, sabem muito bem como sobreviver nos labirintos que conduzem ao poder actual e depois, ou estão lá fazendo o possível para serem invisíveis como deputados, mas repetentes, uma, duas, três vezes, ou são candidatos a carreiras para as quais não têm competência ou saber. Depois, de repente, há um efeito de “o rei vai nu” e caem do alto pedestal a que já conseguiram chegar.