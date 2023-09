Já chegámos à Madeira? Já

Toda a gente sabe e diz que as eleições regionais, em particular as da Madeira, não são susceptíveis de interpretação nacional. É em grande parte verdade, mas não é inteiramente verdade. Há uma sombra nacional sobre o arquipélago, que permite essa interpretação. A sombra é simples, até porque pouco decisiva. Em bom rigor são duas “sombras”: a primeira, é que se o PS estivesse nos seus dias gloriosos no continente, talvez o desgaste na Madeira fosse menor; a segunda, é que a situação do PSD no continente não favoreceu, nem prejudicou os resultados do PSD, mais o CDS, na região. Depois, tudo o resto é madeirense, na maioria dos casos, há muito tempo, com muito lastro, com muita história que se deve principalmente a um homem, Alberto João Jardim. Num ambiente algumas vezes claustrofóbico, o PSD manda nas ilhas.