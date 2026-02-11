Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
11 de fevereiro de 2026 às 23:00

Felicidade triste ou tristeza feliz?

Ganhou o Presidente Zen. Presumo que Seguro nunca tenha lido Daisetsu Teitaro Suzuki, mas o seu principal mérito é ter percebido que a forma mais eficaz de derrotar o candidato Ventura/ Godzilla

Como é que eu posso caracterizar o meu sentimento perante estas eleições presidenciais – foi uma felicidade triste ou uma tristeza feliz? Fiquei pela primeira caracterização. A felicidade de Ventura ter sido derrotado e a tristeza de umas eleições que revelam a pobreza da actual vida política portuguesa que nos ofereceram candidatos cuja comparação com os candidatos do passado, Eanes, Soares, Zenha, Sampaio, Freitas do Amaral, Marcelo Rebelo de Sousa, é penosa. Votei Seguro pela parte da felicidade, mas com consciência da tristeza que a sua eleição mostra. E não é saudosismo, é apenas uma cruel constatação.

