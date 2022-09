“Falhas de comunicação” ou má política

Não sei se o MPLA ganhou as eleições ou não, mas mesmo que as tivesse ganho ninguém acredita na sua palavra. Este é o custo de um poder corrupto e despótico como nunca deixou de ser o do MPLA.

Foi Marcelo Rebelo de Sousa que nos seus comentários substituiu a análise dos erros de governação por “erros de comunicação”. Há anos, sem qualquer resultado, que venho a chamar a atenção para este mecanismo que me parece perverso, porque, entre outras coisas, desresponsabiliza os governantes das suas opções políticas e desresponsabiliza os comentadores de terem que discutir a substância das políticas, o que é muitas vezes bastante cómodo. É verdade que a existência de um contínuo política-comunicação social, em que participam em colaboração políticos e jornalistas, associa as duas coisas numa realidade que é muitas vezes impossível de separar. A descrição desta relação como um “contínuo” não é inteiramente correcta, porque o que há hoje é muito mais simbiose do que complementaridade. Ambos lutam pela agenda com critério muito semelhantes, embora a comunicação social tenha um crescente poder de agenda, muito mais eficaz do que os spin doctors do governo, e é disso que se queixa António Costa e os seus ministros.