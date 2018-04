Estereótipos de na televisão

Resumindo e concluindo, as reportagens das greves são das peças televisivas mais estereotipadas que há. São superficiais, muitas vezes ignorantes, e quase sempre tendenciosas contra os grevistas e efectivamente inúteis

Há uma greve. As televisões mandam equipas para as estações de comboio, para os aeroportos, para os hospitais, para as escolas, para os serviços públicos. O grosso das reportagens são entrevistas ad hoc a pessoas que ou não apanharam os comboios, ou os aviões, ou não foram atendidas ou levaram as crianças para a escola e tiveram de as trazer de volta. Muito bem, este é um aspecto das greves que se justifica cobrir, embora se tenha de admitir que meia dúzia de entrevistas de raspão sejam um modo muito impressionista de retratar uma realidade que pode ser muito diferente.



As pessoas prejudicadas pelas greves protestam, o que também é normal, e esse discurso que deveria, como todos, ser mediado nunca o é. Depois tudo o resto ou não é tratado ou é tratado pela rama mais rama: os motivos, as condições salariais ou de trabalho, os acordos feitos ou violados, os abusos e excessos de uma parte ou doutra, nada disto é trabalhado em termos jornalísticos.



As percentagens de grevistas, que sabemos ser muito díspares, ou são citadas de forma contraditória ou são confrontadas com as impressões do jornalista e muitas vezes com as simpatias do jornalista. Resumindo e concluindo, as reportagens das greves são das peças televisivas mais estereotipadas que há. São superficiais, muitas vezes ignorantes, e quase sempre tendenciosas contra os grevistas e efectivamente inúteis. Não é caso único, mas é gritante.



Mandela e Winnie



Não foi bem uma conversa pessoal, mas quase. Pouco tempo depois de Nelson Mandela ser libertado pude jantar com ele e mais dois membros do ANC, na Cidade do Cabo, antes de uma sessão em que pela primeira vez se encontrou com elementos da comunidade portuguesa na África do Sul. Era um encontro tenso, pela percepção que o ANC tinha, e tinha razões para ter, da relação da comunidade portuguesa com a política do apartheid. Muitos tinham fugido de Moçambique e viam o ANC como uma variante do terrorismo "comunista" que com a Frelimo tinha "conquistado" Moçambique. Fui o orador nesse encontro, numa situação privilegiada de português que tinha combatido o colonialismo e podia usar uma linguagem de moderação que "falava" para os dois lados. As coisas correram até bastante bem e Mandela e os portugueses que lá estiveram tiveram um primeiro encontro positivo.



Mas não foi disso que me lembrei ao ler a notícia da morte de Winnie Mandela. No jantar, Nelson Mandela manteve uma conversa muito longe de uma conversa de circunstância ou diplomática. Observei o modo como comia e percebia-se o peso dos anos de prisão e isolamento. Um homem que esteve muito tempo confinado e cuja vida era regulada por outros nos mais pequenos pormenores não comia da mesma maneira que um homem livre.



Não sei bem como descrever: comia atento aos detalhes da comida, dividindo tudo em pedaços pequenos, bebendo vinho com evidente prazer (gostava muito de vinho do Porto, que lhe enviei vários anos em seguida…) e falava com muita clareza num inglês com um vago sotaque local. Mandela era um nobre da sua tribo, coisa que nos esquecemos muitas vezes, e nas colónias inglesas a nobreza tribal negra, como os príncipes indianos, era tratada de forma diferente, mesmo quando reprimida com violência. E Mandela falou várias vezes de Winnie de uma forma muito afectiva, quase íntima, e isso surpreendeu-me até porque eu tinha uma ideia negativa da senhora, cuja casa visitara no Soweto e cujas peripécias de vida e violências conhecia. E Mandela certamente também.



Kim Jong-un e Trump



A inteligência não é uma garantia para nada, muito menos para evitar a crueldade e a violência. Bem pelo contrário, algumas das pessoas mais cruéis da história da humanidade eram superiormente inteligentes. Se há uma coisa que Kim Jong-Un é, é muito inteligente. É um homem cruel e violento, descrevê-lo como ditador é pouco para um homem que mata e manda matar com requintes todos os que se lhe opõem. Como muitos ditadores comunistas, a sua preocupação com o povo – em nome do qual se atribuem os qualificativos orwellianos de "populares", como no nome da Coreia do Norte – é nula ou quase nula. São nacionalistas, mas o seu nacionalismo associa a preservação pessoal e dos seus à do país que governam.



Mas o modo como Kim Jong-un manipula – como os chineses, israelitas e sauditas, já fizeram – Trump pela sua vaidade e presunção é um exercício muito mais sofisticado do que parece. Não sabemos como vai acabar, mas nunca, jamais, em tempo algum, a Coreia do Norte cederá da posse de armas nucleares, e o Little Rocket Man pode não vir a fazer os rockets que queria, mas ganha tempo e novas oportunidades. Trump até pode carregar no botão vermelho "maior" que tem e ganhar a contenda matando milhões de pessoas mas, até agora, Kim Jong-un comanda o jogo.