Com uma coisa muito simples: leu o seu discurso no Dia da Independência à frente dos soldados, dos membros do governo, dos generais das diferentes armas, dos líderes religiosos, dos convidados especiais, que incluíam presidentes e primeiros-ministros da Lituânia, da Bósnia-Herzegovina e da Noruega, em ucraniano. Não sei medir a qualidade do ucraniano na sua pronunciação, mas não foi hesitante, e mostrou que tinha treinado a leitura em transcrição fonética.