Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
13 de janeiro de 2026 às 23:00

Citações para 2026

"Na vida de hoje, o mundo só pertence aos estúpidos, aos insensíveis e aos agitados. O direito a viver e a triunfar conquista-se hoje quase pelos mesmos processos por que se conquista o internamento num manicómio: a incapacidade de pensar, a amoralidade e a hiperexcitação".

As citações são uma forma de preguiça para quem tem que escrever. Lukacs criticava Nietzsche por escrever com aforismos, que achava eram o oposto do pensamento racional. Por tudo isto, aqui ficam algumas citações para abrir 2026, este ano sinistro.

Citações para 2026