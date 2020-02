ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de janeiro de 2020.

O "novo" CDS tem três fronteiras políticas e uma fronteira social para o seu crescimento. As três fronteiras políticas são a Iniciativa Liberal, o Chega e o PSD. A primeira fronteira é fácil de ultrapassar, porque a Iniciativa Liberal é mais um movimento de opinião do que um partido. Nascido de uma combinação entre as ideias do Observador, as páginas de opinião económicas e uma agência de publicidade, a Iniciativa Liberal não tem dirigentes nem estrutura e também não parece muito interessada em ter, porque muitos dos seus dirigentes acham legitimamente que é melhor continuarem a ganhar dinheiro nas suas empresas e cargos do que estar agora a ter a maçada de serem políticos. Passada a conjuntura Cristas pós-Europeias, o actual CDS deglutirá a Iniciativa Liberal facilmente. Essa fronteira é a mais fácil de passar.Já com o Chega as coisas não são tão simples. Por muito populista que o CDS tente ser, o partido muito dificilmente competirá com o Chega, porque o conservadorismo que ainda tem casa no CDS, não se sente à vontade numa política ao estilo do Chega.