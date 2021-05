Sobe e desce (8)

Confusas, as explicações na comissão parlamentar. Resumidamente, Vieira fugia para a frente, quando não podia pagar as dívidas. Fez sempre o que o BES ditava.

Sobe

Sandra Felgueiras

Jornalista da RTP

Com trabalhos relevantes e corajosos já conseguiu afirmar o seu bom nome profissional, vencendo o anátema transportado no apelido. Ser filha de ex-autarca polémica não lhe tira a coragem e o rigor com que investiga poderes e negócios. Tem escavado fundo no filão do lítio.