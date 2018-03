Mártires e heróis

Há exactamente uma semana, França foi palco do mais recente atentado terrorista na Europa. Mas esse mesmo acontecimento pode ser visto de outra forma: há exactamente uma semana, França foi palco de um dos maiores actos de bravura nos 17 anos da chamada guerra ao terrorismo. Um acto inspirador e com um extremo significado.

Sim, bravura. Depois de o marroquino Radouane Lakdim ter assassinado três pessoas, ter afirmado estar a agir em nome do autoproclamado Estado Islâmico e de ter feito reféns num supermercado de Trèbes, na região de Carcassone, o tenente coronel Arnaud Beltrame teve uma atitude extraordinária que foi muito para além de uma normal noção de dever. Porque ao oferecer-se para trocar de lugar com um refém, ele sabia perfeitamente que o mais provável era estar a caminhar para a própria morte.

Ainda assim, não hesitou. Poucos dias antes, Arnaud Beltrame, 45 anos, tinha casado pelo civil. A cerimónia religiosa estava marcada para o próximo dia 9 de Junho. Tinha pela frente uma longa vida. Possivelmente feliz, quem sabe com filhos no horizonte. Ainda assim, não teve dúvidas. Atravessou o parque de estacionamento, e deixando o telemóvel ligado - o que permitiu à polícia saber o que estava a acontecer dentro do supermercado - trocou de lugar com um refém. Quando ouviram tiros, as autoridades entraram no estabelecimento. Abateram o terrorista e encontraram o agente gravemente ferido. Arnaud Beltrane acabou por morrer. Em França, as homenagens sucederam-se. O presidente francês, Emmanuel Macron, sintetizou tudo numa frase: "ele caiu como um herói".

A expressão é a correcta. Um herói, não um mártir. Quem acompanha mais de perto as peças de propaganda de grupos terroristas como o Estado Islâmico, mas também da Al Qaeda e de outros grupos, sabe como a expressão "mártir" é usada com frequência pelos grupos terroristas. É toda uma diferença de noções. Para nós, ocidentais, alguém que se faz explodir num qualquer centro comercial ou num autocarro, é descrito como um bombista suicida. Para eles, terroristas, trata-se de um mártir. Alguém cujo objectivo não é suicidar-se, mas matar infiéis em batalha. Algo que lhes é permitido e encorajado pelo Corão e pela restante literatura islâmica, com promessas de recompensas no outro mundo. Para eles, não há maior honra do que morrer um mártir.

Os responsáveis e os membros dos grupos terroristas têm uma frase que repetem até à exaustão. Uma frase que usam como pressão psicológica sobre o inimigo. Uma frase que, dizem, lhes garante uma vitória futura: "Nós amamos a morte mais do que vocês amam a vida". Ou seja: como estão dispostos a morrer por uma causa, ao contrário de nós, vencerão.

Na verdade, não é bem assim. Sim, os jihadistas sentem-se inspirados por aqueles que sacrificam as próprias vidas para assassinar infiéis. O que eles não contam é com o sacrifício de todos aqueles que arriscam a própria vida não para matar mas para salvar outras. Actos como o do tenente coronel Arnaud Beltrame. Sacrifícios que têm sido feitos pelos muitos agentes dos serviços e forças de segurança que trabalham todos os dias para manter o mundo seguro. E é por causa desses actos de bravura e sacrifício pessoal que no fim o bem triunfará sobre o mal. E a civilização sobreviverá às trevas. Não o contrário.