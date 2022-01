Que interessa o Cazaquistão?

S., um ex-ucraniano mais velho do que parece, é cliente habitual dos hotéis mais caros do Cazaquistão: o Ritz-Carlton e o Rixos de Almaty (ex-Alma Ata), e o Radisson de Nursultan (Astana).



Admirador “moderado” de Putin, com larga experiência de “trabalho técnico” na Ásia Central, diz que os distúrbios em curso foram “sugeridos” na última cimeira da CEI, em São Petersburgo, a 28 de dezembro. O Presidente cazaque, Jomart-Tokayev, terá dado conta de “reformas difíceis”, que “oxalá fossem compreendidas”.



Não foram. A consumação deu-se perto do Natal ortodoxo, como lembra S., realçando que isso “altera todo o clima emocional”.