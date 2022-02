O manifesto

A história é paradoxal, embora já vista noutros cantos do globo, incluindo Portugal.



A 21 de fevereiro de 2003, explodiram a céu aberto as divergências dentro do corpo de oficiais das forças armadas da Federação Russa.



Antigos comandantes comunistas, soviéticos e nacionalistas, decidiram criar uma associação que contestasse a política “macia” e de “apaziguamento” do Estado-Maior, do Ministério da Defesa, dos comandos militarizados, paramilitares e policiais, e em última análise do Kremlin e da Presidência Putin.