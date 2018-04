Eis uma história de terrorismo que, ao contrário do habitual negrume, realça a humanidade, o amor ao próximo, a entrega, o despojamento e o sacrifício. Transforma assim, à custa de sangue generoso, o Mal em Bem

Numa altura em que os cristãos reflectem sobre o sentido da Paixão e Morte do Filho do Homem, derrama-se sangue em Trèbes.

Foi nessa plácida vila da Occitânia, de raízes medievais, perto da estratégica Carcassonne, recheada de portugueses a quem França bem quer, e que bem querem a França.

Ali tombou, sacrificado, apunhalado no pescoço e baleado, o tenente coronel Arnaud Beltrame (na foto), da Gendarmerie (Guarda Nacional).

Quando expirou, a terra ferida ficou quieta.



Rosas brancas brotaram no funeral. Houve silêncio respeitoso e emoção. Ascendeu a memória ancestral de uma família bretã, e a recordação sentida do padre Jean Baptiste Golfier, que preparara o seu casamento e lhe deu a extrema-unção. Impôs-se o sofrimento inaudito de Marielle, veterinária em África, uma mulher de fibra. Como uma torrente de justo orgulho e gratidão, viu-se o último adeus de amigos, camaradas e conhecidos. E uma derradeira vela, acendida por Julie e pela sua criança.

De 40 anos, trabalhadora da Loja 10, foi salva pelo gendarme de sorriso permanente. Que a substituiu, como refém voluntário, dentro do supermercado do apocalipse.



Fez-me logo lembrar o militar da GNR, Bruno Chainho. Em Novembro de 2013, no Pinhal Novo, este jovem de têmpera resgatou civis locais de um café sequestrado, para tombar sob as balas de um alucinado moldavo, veterano do Afeganistão.



Foram os dois, Arnaud e Bruno, ceifados, não em nome de uma pátria abstracta e distante, celebrada com bandeirinhas e discursos parlamentares, mas de uma nação concreta, de carne e osso, feita do povo comum. Daqueles com quem nos damos, com quem nos cruzamos e em quem pensamos todos os dias.

Arnaud Jean-Georges Beltrame, nascido em Étampes (45 minutos a sul de Paris) em 1973, graduado de Saint-Cyr, serviu no 35º regimento de artilheiros pára-quedistas, de Tarbes, e depois no 8º regimento de Commercy.



Especialista no reconhecimento de longo raio de acção, passou a seguir para a Guarda, no curso de promoção "Capitão Gauvenet", ao comando de um pelotão blindado das unidades móveis, para acabar, quase inevi- tavelmente, no grupo de escola antiterrorista, o GIGN.

Em 80 candidatos, sete tinham sido admitidos depois de testes extremos.

Teve missões confidenciais, sobretudo no Iraque, a seguir ao 11 de Setembro, no resgate de cidadãos em perigo.



A partir de 2006 foi responsável pela segurança presidencial no Eliseu, pela companhia operacional da Gendarmerie de Avranches, e, como que predestinado a zelar pela terra, coordenou as informações de segurança do meio ambiente, luta aos poluidores e protecção da infra-estrutura crítica de energias renováveis, no Ministério da Ecologia.



Era agora o comandante operacional da Guarda, na região do Aude. Popular, sensato e prestável.

Nicole recorda que o filho sempre lhe disse : "Nada de dramas, mamã, o meu trabalho é ajudar os outros."



Há também, na vida do guarda caído, uma revolução espiritual: nunca ligou muito à religião organizada, mas converteu-se ao catolicismo aos 33 anos. Isso não lhe deu estatuto ou realce entre a multidão, nem motivo para se exibir. Parece apenas ter reforçado um destino de serviço.

Como com Bruno Chainho, que tem uma rua de seu nome, muitos franceses querem lembrar Beltrame em sítios públicos, de forma permanente.



Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito, portador da Cruz de Valor Militar e com a Medalha de Honra dos Negócios Estrangeiros, Beltrame, tal como Chainho, nunca será suficientemente reconhecido pelos seus próximos, a não ser que o gesto seja entendido e perpetuado.



As histórias sobre terrorismo costumam ser negras, desesperantes, sem saída. Tratam de mortes e vidas absurdas, de projectos desumanos, de glorificação do nada.

Aqui, como no caso Chainho, foi diferente. A lição maior é a de devoção pelo outro, e de surgimento de uma luz brilhante entre as trevas.

Eis uma trágica forma de transformar o Mal em Bem.



Monica Lewinsky, parte 2?

Posso estar muito enganado. É para isso que servem os analistas.

Mas tudo o que Donald Trump fez de quase impossível, de contrariador de sondagens e previsões, de ultrapassagem de óbvias incapacidades, pode ser deitado por água abaixo, com um escândalo de saias.

Pode lembrar isto o episódio Monica Lewinsky. Também aí um Presidente com obra feita, que subiu a pulso contra quase tudo, ficou ferido de morte por não ter dito uma coisa simples: "Não se metam na minha vida íntima."

Claro que se pode lembrar que aqui Trump não era Presidente, não usou a Casa Branca, não fez nada que não se esperasse do seu antigo ser.

Mas, com todas as desgraças por que já passou, não precisava de mais uma nuvem.



A subversão do Estado

Sobre Puigdemont: França tem o artigo 433, nº 6, do Código Penal (CP), nos crimes contra a nação, o Estado e a paz pública.

Na liberalíssima Bélgica, há os artigos 104, 131, 132, 134 ou 233, todos no CP, referentes à "sedição", ou ao "atentado" para mudar a forma do governo ou a sucessão ao trono.

A Alemanha possui, no StGB (CP), o "Hochverrat", ou "alta traição" (artigos 81-83) e os crimes contra o Estado de direito (89-90). Em Portugal, o CP (Tit.V) menciona, metodicamente, os "crimes contra o Estado".

Todos os países da UE punem as tentativas de alteração política fundamental, à margem da lei.

Tem sempre de se provar o uso da força pelos subversores. E sem força não há ruptura: o dilema catalão.



Não me digam que há censura

Prometi que voltava ao lugar do crime, perdão, ao tema.

A Morte de Estaline, de Armando Iannucci, tinha estreia portuguesa anunciada para 25 de Março, comercializado entre nós pela Cinemundo.

Trata-se de um olhar em tons de comédia dramática, iconoclasta e pouco pacífica, sobre o regime que tiranizou a URSS, durante décadas.

Ali surgem Steve Buscemi (Kruschev), Simon Russell Beale (Beria), Michael Palin (Molotov) e tantos outros, num filme admirável, que ganhou a unanimidade da crítica. Foi proibido na Rússia, apesar de o Estado se ter dito libertado do estalinismo, em 1991.

Desapareceu da promessa de exibição, em Portugal. A distribuidora tem de explicar porquê. Ou haverá óbvias consequências.