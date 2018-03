Eis o mapa da ex-Síria

Acordamos, de vez em quando, alertados pelo sino das desgraças na Síria. Mas, na confusão e nos detalhes contraditórios da árvore, perde-se às vezes a vista da floresta. Fica mais uma tentativa para a definir.

Já houve um país chamado Síria, governado por um centro civil-militar de punho de ferro, tolerante para as minorias fracas, impiedoso para os rivais, divorciado da maior parte da população, que sofreu uma "Primavera política" reprimida e sangrenta.



Hoje está retalhado. Importa referir como se divide, depois das convulsões dos últimos três meses.

Há uma zona Noroeste controlada pela Turquia. Tem 122 quilómetros de profundidade e 170 de largura. Pode alargar-se para Alepo e para Manbij. Possui centros importantes em Bulbul, Jandaris, Afrin, Azaz, Al-Bab, Jarabulus, Jisr ash-Shugur e Idlib.



Depois, um triângulo de Norte/Nordeste e Leste, ocupado por uma coligação curdo-árabe apoiada, treinada e armada pelos EUA e restante NATO (sobretudo França e Alemanha), com 387 quilómetros de largura e 209 de profundidade. Tem como cidades importantes Kobani, Tabqa, Raqqa, Al -Hasakah, Al-Malikiyah, as Suwar e Kahara. Contém os principais campos petrolíferos e reservas de gás do ex -país. Existem aqui pelo menos seis grandes bases de apoio – aéreas e terrestres – americanas, incluindo no estratégico complexo de Omar.



O litoral e a faixa ocidental, com 284 quilómetros de extensão e 126 quilómetros de largura, são dominados pelo regime de Assad, e aliados russo e iraniano. São zonas interrompidas por bolsas rebeldes em Homs e Jayrud, sendo que o terceiro enclave, o das quintas de Ghouta, está praticamente tomado e devastado, ou fragmentado em pequenas ilhas (Babbila, Zamalka, Duma, Hirista, Beit Sahm), sem hipóteses de sobrevivência. Estão aqui as principais cidades do Estado falhado, incluindo Damasco. O território estende-se ainda para o centro, entre Homs e as Sukhnah, para o centro-norte, entre Hama e Deir Ezzor, e para o centro-sul, entre Al Karyatayn e Abu Kamal, mas trata-se sobretudo de zonas de deserto, que rapidamente se podem tornar baldios vulneráveis a qualquer força.



O extremo ocidental-meridional, com 70 quilómetros de extensão e cerca de 151 quilómetros de largura, que inclui os Montes Golã e está nas mãos de uma série de forças, de Israel aos rebeldes apoiados pela Jordânia e pelos EUA, passando pelo microenclave do Daesh em Tasil, um reduto de 18 por 15 quilómetros, a norte da cidadezinha jordana de Malka.



Uma bolsa no deserto, de 65 por 120 quilómetros, no centro-sul, perto da famosa base H3 do Iraque, controlada por rebeldes e americanos.



Os enclaves restantes do Daesh, correspondentes a faixas desérticas: um de 44 por 140 quilómetros, no centro-sudeste, perto da zona de separação entre russos e americanos no Leste, a oeste de Kharaij, e outra de 165 por 50 quilómetros, ainda a leste, junto à fronteira com o Iraque, entre Al-Hawl (controlada pelos EUA) e a salina de Sabkhat Al -Gurduth. O terceiro ponto de resistência do Dito Estado Dito Islâmico é a zona tampão a leste, entre russos e americanos, que vai do Norte de Hajin a Baguz Thatani, numa extensão de 39 quilómetros, com uma largura média de seis quilómetros. Tem sido uma área traiçoeira e dura de roer, onde existem duas dúzias de vilas e aldeias fortificadas, ao longo do Eufrates. É aí que se escondem os últimos líderes do Califado.



Em suma, quatro poderes estrangeiros, um regime frágil, milhões de refugiados internos, sete milhões de refugiados externos, urbes devastadas: pesadelo para gente acordada, aos pés da Europa.

Vai continuar assim, com pequenos acertos, até que surja ou um poder unificador, ou se reparta o despojo entre as tribos, ou, infelizmente, se dê novo extermínio em massa.



P.S. 1 – Marcelo quer partidos fortes. Mas estes continuam a definhar, por erros próprios, humor ardente, figuras tristes e má fortuna.



P.S. 2 – Sobre a neurotoxina de Salisbury: o problema não é o dilema moral (o espião merecia esta sorte?). Mas, simplesmente, a questão do uso não declarado de uma arma silenciosa e letal, ou por um Estado, ou por ladrões que roubaram esse Estado. Não sabemos o que é pior.



O eleito

Vladimir Vladimirovich Putin.

Terminado Direito em Leninegrado, foi imediatamente recrutado pelo KGB, a 25 de Abril de 1974. Agiu fielmente sob cinco líderes, de Brejnev a Gorbachev.

Saiu como tenente-coronel, no fim da URSS. Avisara das consequências da queda do Muro de Berlim e da unificação (a sua especialidade).

Achou que em 1991 já não havia império que justificasse o seu serviço secreto.

Entrou na política para salvar os restos da pátria. Converteu-se ao que julga ser o reino de Cristo, revelado numa Rússia missionada para travar os bárbaros.

Desde 1996 que é crucial, na sombra e na luz, como criatura, criador, Presidente e PM.

No fim do mandato, cumprirá um quarto de século de poder.



Entretanto, no recreio

Mais um episódio na patológica epopeia dos que, por razões opostas, apostam no fim das relações luso -angolanas.

Por causa do justificadíssimo adiamento de uma reunião empresarial, promovida pela Câmara de Comércio e Indústria bilateral, e ignorando o investimento português na FILDA de Luanda, grande chinfrim sobre uma medida de "retaliação" de João Lourenço (na foto), que preferiria espanhóis e russos a lusitanos de gema.

Saindo deste recreio (receio?) infantil, de realçar a vinda a Lisboa do comandante da Polícia Nacional de Angola, Alfredo Mingas, para celebrar um acordo com a nossa GNR. Esta irá formar, em larga medida, a PNA.

Claro que, como não é o homem a morder o cão, não se torna notícia.



Auto-sugestões

Uma tela de Bosch, aquela imagem de Murnau, desenhos de Remington ou Giraud. Der Hauptmann (O Capitão), de Robert Schwentke, a alucinante saga de Willi Herold, na moribunda Alemanha de 1945, terra de ninguém. E Hostis, de Scott Cooper, guerra índia no Oeste americano, fronteira da civilização e da barbárie, mas onde cada uma era relativa e ambígua. Dois filmes com cenas que não sairão da memória.

Na música: Brad Mehldau (na foto), com After Bach (Nonesuch), revisitação do (para muitos) "fundador" barroco da lógica jazz, e a memória do abismal Chet Baker-Gerry Mulligan Original Quartet (W. Claxton). A registar, ainda, Hélder Bruno, com A Presença, Serena e Terna, e César Prata e Sara Vidal, Cantos da Quaresma.