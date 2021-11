Não matem a tradição militar

Houve cenas tristes no Dia do Exército, em Aveiro, mas a irreflexão de alguns não pode servir para criar bodes expiatórios, ignorar problemas reais e confundir meios e fins.



Mesmo que os meios usados por poucos tenham sido maus, os fins pretendidos por quase todos, na parada e na assistência, eram dignos.



No fundo, tratou-se de contrariar tendências ou rumos perigosos, alguns passados a ato, outros só pensados, outros ainda apenas sugeridos, em que se confunde reestruturação das forças armadas com supressão das suas raízes culturais e históricas.