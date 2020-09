Abrindo, sem ingenuidade nem despropósito, a sua alma política, António Costa tocou num tabu. E disse mais sobre o futuro do que alguns gostariam que dissesse. Analisemos as entranhas de uma declaração que, em voz alta, diz aquilo que se sussurrava.

História política alternativa dos últimos cinco anos portugueses. Com causas, consequências e algumas pontas do que verdadeiramente se passou, nos bastidores de que ninguém fala.

Não é um assunto que se resolva de ânimo leve, desde logo porque (como na RCA) implica a vida de militares portugueses. A questão é: na luta contra o Daesh, deve Lisboa apoiar Moçambique com uma força no terreno? E que força é essa, amigo?

15-08-2020

As minhas memórias de uma cidade encantadora, que explorei em trabalho e por prazer, cruzam-se agora com as imagens de um inferno. Não sei se a seguir vem a revolução, mas espero que não cheguem os fantasmas do passado