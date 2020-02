Mais crónicas de Nuno Rogeiro

O pesadelo do senhor Silva 23-02-2020 A família preparava-se para jantar nessa noite fria da capital. Recebia não o filho pródigo, mas o filho prodígio. A seguir à alegria veio a tempestade. Como tantos portugueses, mergulhava na matança em curso

Partidos e achados 16-02-2020 Há boatos que correm, há rumores que andam. Sobre as verdadeiras-falsas candidaturas presidenciais, sobre o estado clínico dos partidos, sobre as crises que nos podem transformar. “Ninguém sabe que coisa quer.” Ou sabe?

Europa pós-Brexit: instruções de uso 09-02-2020 “Um dia fraco outro forte, um dia a menos para a morte”, cantava Sérgio Godinho. Como serão os dias da Europa, depois da saída britânica? E será que houve mesmo uma saída, ou só a certificação notarial de uma velha diferença?

Direita, esquerda, e Angola 02-02-2020 Esquerdas e direitas portuguesas tiveram sempre posições paradoxais sobre o estado angolano, quando este era marxista-leninista-estalinista, e quando se converteu, de um dia para o outro, ao capitalismo e aos negócios. Há muitos interessados em não lembrar essa história

O que se passa 26-01-2020 De uma área sensível da governação à novela do Livre, da votação orçamental à clarificação do PSD, de possíveis coligações a decisões desastrosas, eis um caderno de notas sobre o nosso presente

O orçamento visto de fora 19-01-2020 O que pensam os nossos parceiros internacionais do projeto de conta geral do Estado, recentemente aprovado na AR? Espelha-se aqui, com algum detalhe, um documento significativo, e pouco conhecido, sobre essa visão exterior

Sangue por sangue? 12-01-2020 Quais os factos por trás da nova tensão no Golfo e no mundo, em torno dos EUA e do Irão? E, para além do provado e do presumido, que juízos morais se podem fazer sobre a batalha?

Os filhos do Homem 05-01-2020 Peguei nele [neto] para voltar a pensar sobre a vida, os seus sentidos. Tomem isto como um desabafo de quem julgou reencontrar o fio à meada

2020: há quem diga... 29-12-2019 No fim de cada ano desculpa-se sempre aquele que olha os sinais do próximo. Mas este ensaio de antecipação não científica baseia-se, sobretudo, nos boatos dos envolvidos. Por outras palavras, há quem diga coisas sobre 2020. Aparentemente com conhecimento de causa

Do Tamisa ao Potomac 22-12-2019 Haverá um laço entre as eleições no Reino Unido, com a catástrofe da “esquerda”, e o processo político nos EUA, que desagua na impugnação presidencial? Onde está a voz, o coração e a mente do povo?

De um bloco ao outro 15-12-2019 Começou no Bloco de Esquerda, mas é capaz de acabar no Bloco Central. Este governo pode optar pela cada vez menor diferença “ideológica” com o PSD, nos campos fundamentais, ou pela semelhança com outros clubes, no plano da tática e da prática. Mas é impossível ficar orgulhosamente só

Suicídio em câmara lenta 08-12-2019 O que dizer dos programas de reintegração, reabilitação e desradicalização de terroristas, nas sociedades europeias, e no Ocidente em geral? Há lições a tirar do morticínio da Ponte de Londres, e do perfil do assassino em série? O momento para as perguntas é agora. Responderão políticos, povos, polícias e legisladores, vítimas e vigilantes. Não se deixe é a palavra ao agressor

Carta aberta a Xi Jinping 01-12-2019 Excelentíssimo senhor Presidente da República Popular da China, secretário-geral do PCC, presidente da Comissão Militar Central, presidente da Comissão de Segurança Nacional, e “lingdao héxin”, Líder Principal do Partido

Lutar lá fora? 24-11-2019 Algumas dezenas de mortos e feridos depois da primeira missão, deve Portugal continuar a ter forças militares destacadas fora de fronteiras? Carne para canhão ou interesse nacional? Em termos mais demagógicos, a questão podia ser posta assim

Rebeliões comparadas 17-11-2019 Não são (ainda) revoluções, mas mostram que é possível inflamar as ruas ao extremo. Estes países têm vivido uma espécie de estado de emergência contínuo. Há alguma coisa que una os descontentes, e alguma linha visível que explique o mal-estar? Haverá consequências? Existe ingerência externa? Um caderno de viagem pela violência atual