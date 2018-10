O pagador de promessas

Por baixo do manto diáfano da fantasia, a nudez crua da verdade.

Mais de cinco mil mortos por mês de crime violento, e um número muito maior de feridos, estropiados e psicologicamente marcados.

Treze milhões de desempregados declarados.

50 milhões de pessoas na linha da pobreza.

A degradação da saúde pública e do ensino, com muitos acamados em corredores, ou sem protecção, e diplomados funcionalmente analfabetos, ou estudantes obrigados a reformar a vida académica no estrangeiro, incluindo em Portugal.

A velha classe política e gestionária na prisão ou sob investigação, por causa de crimes económicos: cerca de 2.500 processos, 347 acusações, 215 condenações, mais de 2000 anos de penas, 4 mil milhões de dólares recuperados, 300 milhões repatriados, mil milhões bloqueados no estrangeiro.

Um presidente preso por lavagem de capitais e corrupção passiva. Uma presidente impugnada por crime de responsabilidade, acusada de patrocinar engenharia orçamental sem autorização parlamentar.

O pulular de elefantes brancos e obras públicas políticas, em desfavor do investimento nos sectores que fazem as sociedades mais justas.

Eis alguns dos pais de Jair Messias Bolsonaro.

O fim de uma era

Tem sobretudo que se tomar em conta o facto de os números desastrosos anteriores culminarem um poder trabalhista estável de 14 anos, em que era suposto o Brasil ter eliminado muitas das suas carências, desigualdades e bloqueios ao progresso económico e social.

O presidente eleito teve 57 milhões de votos, feito tanto mais notório quanto é certo que resultados semelhantes só foram alcançados pelo PT em coligação com o PMDB, e que Bolsonaro não só se candidatava sozinho, como capitaneava um partido que passou do zero para a maioria, e tinha contra si, ou em abstenção, todos os grupos da «República Velha».

Mas para além do Planalto, o PT e os seus aliados perderam muito mais: as duas câmaras do parlamento, os governos dos principais estados, a começar pelo Rio São Paulo, inúmeras autarquias. E a liderança da «esquerda» e do «centro esquerda» não está assegurada por ninguém: o hábil Ciro Gomes ambiciona conduzir a oposição à nova ordem, e todos os levantamentos mostravam que teria sido a escolha certa contra Bolsonaro.

Todos vaticinam assim uma única possibilidade de «renascimento à esquerda»: o enterrar definitivo da herança Lula, e o fim da hostilização dos juízes do Lava Jato, de Moro a Valisney Oliveira, de João Neto a Leonardo Paulsen, de Teori Zavascki a Marcelo Bretas.

Este desenlace provocou acessos espantosos de mau perder, incluindo a recuperação, pela «esquerda», do velho argumento monárquico e reaccionário sobre a hipótese de as «maiorias nem sempre terem razão».

Arregaçar as mangas, fazer as pases

A verdade é que despertou, nestas eleições, o génio do primarismo e da ocultação. E chegou-se ao ridículo de dizer que era preciso optar entre Roma e Cartago, e quase que decidir em nome dos brasileiros, esse povo cuja perspicácia, ao que parece, não merece confiança.

Por outro lado, deu-se credibilidade ao «fascismo», ao afirmar-se que 58 milhões de brasileiros votaram num dos seus representantes. E gritou-se que vinha aí uma Napoleão da Barra da Tijuca (versão maçónica), ou um Hitler paulista de Glicério (versão Reich).

Mas agora, entre brasileiros na terra natal e na diáspora, é tempo de curar feridas, reconciliar tribos e, se possível, perdoar adversários. Todos esperam que assim seja, porque uma eleição não pode ser a continuação da guerra civil por outros meios.

E é tempo de pagar promessas e cumprir grandes planos.

O maior desafio de Bolsonaro vai ser o de provar que tem bagagem técnica, pessoal político e gente de competência para transformar o Brasil daquilo que poderia ter sido naquilo que diz poder ainda ser.

Antes disso, terá de cumprir piamente a jura de ser escravo da Constituição, e de não promover nenhum frondismo para uma revisão à pressa da Norma Fundamental.

E terá de colocar o seu partido em entendimentos com as outras formações de centro e «direita», ou de algures, para formar leis, estatutos, projectos e orçamentos.

Sabe-se que Bolsonaro é, pessoalmente, um homem de embirrações, palavras, pensamentos, omissões e gostos discutíveis. Mas durante a campanha confundiu-se a opinião de Bolsonaro na esfera pessoal, a começar pela família, com o que será a esfera pública. E esta, volta a dizer-se, reconduz-se à Constituição.

Não há outro senhor aqui.

"Todos menos ele"

Lembro-me de que, em 1991, na Luisiana, o Partido Republicano local escolheu, por defeito, feitio ou desespero, o ex- Dragão Imperial do Ku Klux Klan, David Duke, para candidato ao governo do estado.

Do outro lado estava o veterano democrata Edwin Edwards, considerado um dos políticos mais sagazes mas também mais venais da história local, que fugia a impostos, fazia chantagem e cobrava comissões e recebia prendas e favores por cada gesto, e que acabaria na prisão anos mais tarde.

Para travar Duke, o Hitler de pacotilha, organizou-se uma campanha pró-Edwards, reunindo republicanos tradicionais e democratas, com a palavra de ordem: "Votem no corrupto. É importante".

Na altura resultou. Mas não funciona sempre.

Não sei porque é que me lembrei disto agora.