Bodas de sangue

Era abril de 2002. Tinham corrido poucos meses depois do 11 de Setembro e a UE esforçava-se por criar uma legislação atualizada em torno do fenómeno terrorista.



Criou-se um grupo que representava os MNE dos países membros. Integrei-o de bom grado, para representar uma posição nacional na matéria.



Reunimo-nos durante um ano na Escandinávia, no Sul da Europa e em Bruxelas. Trabalhámos sempre até altas horas, consultámos uma vasta área de protagonistas, e criou-se doutrina e prática.