Guerra no teto do mundo

A alegada "provocação armada" entre China e Índia, no Vale de Galwan dos Himalaias, pode parecer uma guerra longínqua, mas é a mais perigosa faísca do momento internacional.Trata-se de um estado de tensão perigoso, entre os povos mais numerosos da Terra: mais de 3.000 milhões de habitantes. Quase metade da população do planeta.Polémica, ainda, entre duas potências nucleares, dois membros da celebrada "ordem económica alternativa" dos BRICS, dois estados não alinhados com os anteriores duelistas da Guerra Fria (EUA e URSS), duas nações herdeiras de civilizações complexas e milenares, dois Governos que, entretanto, descobriram o potencial hídrico/ambiental da região.