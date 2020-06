Quatro crises

Desde antes da independência, em 1776, que as colónias norte-americanas, estado federal a partir de 1787, vivem os problemas da escravatura, do racismo e da revolta contínua. O que há de novo na mais recente pré-guerra civil?

E se, saídos das cavernas da quarentena, macilentos ou impreparados, sem saber como falar aos outros ou viver debaixo do sol, ainda sonâmbulos ou descrentes, frescos de reconciliações e discussões, conseguíssemos dar um salto de gigante? Obrigado, Rudy Kipling

À tona da água, parece que as relações entre China e Estados Unidos se precipitam para uma espécie de guerra. Alguns dizem que a crise da Covid-19 vai agravar esse cenário negro. Qual é a verdade?

Entrámos em maio, mas duro maio. Teremos vários ensaios para a “reabertura” das nossas vidas. Mas convém que esse regresso não faça as mesmas vidas andar para trás, como se costuma dizer

05-04-2020

Muitos não esperariam que, depois de expulso do seu “califado territorial” na ex-Síria e no Iraque, o Daesh viesse a reconstituir-se em Moçambique, com Pemba, Mocimboa, Quissanga e Palma a fazerem o papel de Mossul, Raqqa, Dabiq, Idlib e Alepo. Que monstro é este?