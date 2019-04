Doze pecados da nossa democracia

Começo por dizer que, sendo republicano por princípio (e não por oportunidade), contesto a proibição de um referendo sobre a forma do regime, e de revisões constitucionais pelo mesmo processo. Por mim, alterava assim, sem receio, os artigos 115 e 192, 4º, da CRP. Um regime que, na Lei Básica, se afirma baseado na "dignidade da pessoa humana e vontade popular", não pode precaver-se contra esta, no que toca aos seus pilares essenciais.Em matéria de "democracia direta", reforçaria quer o mecanismo referendário, quer as matérias-alvo de ação popular (artº 52, 3º), incrustando ainda na Constituição todas as formas legais específicas de autotutela, e não apenas o genérico Direito de Resistência. O Estado não pode recear os cidadãos, quando se revela ausente, relapso, contumaz, ineficaz ou desatento.

