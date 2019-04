Abaixo a lusotimidez

Infelizmente, nem sempre as classes políticas portuguesas sabem promover a Lusitanidade como meio e fim, instrumento e trunfo. Fala-se muito, discursa-se mais, fazem-se grandes planos teóricos com notas de rodapé, mas de Trás-os-Montes a Brasília, o povo interroga-se: o que é isto?

Durante os últimos 15 anos, levantou-se em Portugal a voz de que estávamos a ser vendidos a retalho à China. A imagem - primária ou não - serviu para voltar a pensar no que queremos, como comunidade nacional. Partindo do princípio - em que acredito - de que ainda somos uma

A propósito da acusação de existência de “dívidas ocultas” no caso do Novo Banco, e de críticas severas da Comissão de Finanças Públicas, voltámos a um pouco conhecido relatório da Comissão Europeia sobre o assunto, do fim de 2017

A cegueira da partidocracia portuguesa, sobretudo a mais “progressista”, quanto à miséria social e às péssimas estratégias do Estado, é a origem das Jamaicas que pululam entre nós. Parte da classe dominante, o Bloco de Esquerda é especialmente culpado pelo desvio das atenções do essencial, e pela invenção de fábulas convenientes

20-01-2019

Mesmo decrépito e dividido, anedótico ou trágico, com propostas equívocas, com tiradas despropositadas, sem chefes, nem reis, nem barões, ou com demasiados líderes e poucas bases, o PSD foi sempre essencial para a definição da Terceira República. A sua fragmentação não serve a ninguém. Mas pior do que a divisão é o teatro