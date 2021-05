“Unidas como os dedos da mão”: eis a proposta para as forças armadas. Mas em plena nova “reforma militar”, importa falar do que não tem sido discutido. E não voltar a questões já resolvidas – mal ou bem – pela História.

Afastem-se do debate os que querem "forças", para não escandalizar ninguém, mas "desarmadas", de forma a satisfazer o seu umbigo ideológico.



Afastem-se os que só se lembram "da tropa" quando precisam dela: seja no Afeganistão, seja no helitransporte de uma grávida em espaço insular.



Afastem-se os que desejam as espadas a vigiar os bons costumes, as revoluções ou golpes, e as rotações constitucionais por minuto.