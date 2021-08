Anestesia e poder local

Primeira incursão nas autárquicas. Falamos do fenómeno, da participação e da abstenção, das estratégias de partidos, repartidos e independentes. E do que tudo isso importa.

Apesar da pandemia, o País real parte realmente para férias. Algures. Mesmo que férias sem sair do sítio.



Uma parte parte em agosto, outra em setembro. No fim deste mês, as eleições autárquicas.



Por outras palavras, pouco ou nenhum tempo para comícios e manifestações, mas espaço ideal para refletir sobre o que se quer, no chamado poder local.