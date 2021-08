A tal “unidade de comando”

Depois de décadas a pensar, falar e incitar à criação de forças militares conjuntas, pode ser que estejamos perto de o fazer, como nação, estado e sociedade.



Saímos das guerras ultramarinas e da Guerra Fria com uma máquina armada pesada, missionada para ocupar grandes espaços, com bases, quartéis e instalações em todo o continente e ilhas. Chegaram a ser 200 mil, em 1974, como lanças de um exército permanente.



Saímos dessas lutas com uma estrutura convencional, que em tempos absorvia importantes recursos financeiros, e vivia do serviço militar obrigatório.