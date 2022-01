A política não é uma ciência exacta

Um bando de batas brancas disseca o país, destila-o e observa-o numa proveta. Cria-se um grupo de trabalho, com um nome em Inglês, e muitos homens brancos de fatos cinzentos e rostos apagados. Dão-nos uma fórmula. Mostram-nos o caminho. E, do alto, iluminado, um tipo fardado empurra-nos como a um rebanho até ao paraíso. Há quem ache que podia ser assim tão simples. Só que não é. E ainda bem.



A política não é nem pode ser uma ciência exacta. Não há só uma fórmula, não há um caminho único. E isso não é um problema. Na verdade, essa é a solução. Não é a solução perfeita. Mas é a melhor que encontrámos até agora.



Há dias ouvia uma cientista lamentar-se de como se sentia frustrada, perdida, talvez até enganada, quando cada economista lhe apresentava contas diferentes para o que pode ser o futuro do país. Espantava-se aquela mente prática, habituada a laboratórios, que pudesse haver mais do que um modelo e que os gráficos se contorcessem à medida de quem os mostrava.