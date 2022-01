A teoria da bolacha

O jantar ia animado. À roda da mesa, convivas de todas as cores, da esquerda mais esquerda até à direita liberal, desfiando argumentos, sem que nenhum verdadeiramente considerasse a hipótese de convencer ou ser convencido. Quão raro será sair do ponto de que partimos?



No meio dos argumentos disparados sobre a mesa, alguém encolhe os ombros com o desabafo de quem acha ter uma posição minoritária. "O meu voto também não serve para nada".



O relato é verdadeiro, mas podia ser inventado, de tal forma ele se repete, tantas são as vezes em que nos sentimos derrotados mesmo antes de ir às urnas, como se a democracia fosse o jogo viciado que não é nem pode ser.