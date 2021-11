O chão comum

A política é um caminho de escolhas. Os pragmáticos e os cínicos preferem dizer que é a arte do possível. Eu gosto de acreditar que é o ofício do impossível.



Há quem não goste de se ver em caixas para definir uma posição. Mas é inegável que uma parte importante do que somos politicamente é definido pela sociedade que queremos construir.



Isso não é, porém, tudo. Podemos concordar no destino e discordar no caminho. E, sim, escolher a rota é uma parte fundamental de um posicionamento político.