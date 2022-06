O interior desconhecido

Sim, há no interior lugares a definhar de gente e de seiva, deixados ao abandono de um Estado que fechou escolas, hospitais e tribunais. Mas há também ideias, gente com fibra, projectos e possibilidades. Há futuro e há mais que isso: há um presente que é vivido todos os dias por quem lá está.

Um país é uma construção frágil. Cinquenta metros à frente e já se fala outra língua, as casas são diferentes, as ruas obedecem a outras regras. E, no nosso caso, já passou tanto tempo que ninguém se lembra ao certo do motivo que deixou ali aquela fronteira.