A raiz do mal

A primeira vítima das guerras é a capacidade de questionar. Os soldados não perguntam, obedecem. Mas antes que façam de nós carne para canhões, ousemos pensar, evitemos as paixões que nos impedem de ver, as crenças que nos cegam.

O erro é confundir a barbárie com a loucura. Esse engano dá-nos o conforto de pensar que a crueldade habita longe da razão. Mas, infelizmente, são muitas as vezes em que violência obedece a um raciocínio frio, tem um objectivo.



Não basta, por isso, condenar o mal. É preciso fazer o esforço de o entender. Ir-lhe à raiz para o arrancar, em vez de o desvalorizar como um entorse.



A primeira vítima das guerras é a capacidade de questionar. Os soldados não perguntam, obedecem. Mas antes que façam de nós carne para canhões, ousemos pensar, evitemos as paixões que nos impedem de ver, as crenças que nos cegam.