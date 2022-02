Os pobres somos nós

Há semanas que tenho a carteira vazia. Nem uma nota, uma moeda perdida. Só plástico e o dinheiro imaterial que a partir do telefone tudo compra. Não teria sequer pensado nisso se não fosse cruzar-me com quem pede na rua.



"Não tenho nada", fui dizendo aos que pediam, com a vergonha crescente de saber que nessa verdade havia uma mentira. Sem dinheiro, eu era capaz de comprar aquilo de que precisava.



As moedas imaginárias que as lojas me aceitam não podem, contudo, transferir-se para a mão estendida que à minha frente precisa de ajuda.