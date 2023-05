As nossas crianças precisam de ser salvas, sim, mas das mãos de políticos que desprezam o seu bem-estar, enquanto as instrumentalizam como ferramenta de discriminação de uma minoria LBGT que só quer viver em paz e segurança, sendo, simplesmente, quem são.

Salvem as nossas crianças

Em 2016, no processo Soares de Melo v. Portugal, o Estado português foi condenado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por ter retirado ilicitamente sete filhos a uma mãe imigrante, negra, em situação de pobreza e particular vulnerabilidade social e económica, que sofrera várias discriminações na justiça portuguesa.