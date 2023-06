ESTA SEMANA tive a infelicidade de ser chamada à atenção para o perfil de Instagram de Jorge Kapinha, ator e músico português que teve especial protagonismo no fim dos anos 90/início dos anos 2000 – a Wikipédia relembrou-me que foi membro da banda D’Arrasar –, que ganhou nova popularidade nas redes sociais durante a pandemia, por fazer vídeos com coreografias de dança no TikTok, com a mulher e com o filho que tem atualmente 9 anos. Hoje, Jorge Kapinha tem 1,3 milhões de seguidores naquela rede social, e 126 mil no Instagram.