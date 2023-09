Os Rubiales portugueses

Estamos a ver isto a acontecer em Portugal. Ouçam as mulheres à vossa volta. Ouçam o tipo de comentários que recebem; a forma como se fala sobre elas nas suas costas; as mensagens e convites de teor provocatório não consentido; as histórias sobre toques corporais inapropriados, para não ir mais longe.

“A QUESTÃO NEM SE COLOCA”; “Nós não estamos a imaginar isto a acontecer em Portugal”; “Penso que será impensável para qualquer português, num momento de festa como já passámos, (…) assistirmos ao presidente da nossa federação ter este tipo de comportamentos”; “Estes tipos de lugares obrigam muito a que a liderança seja feita através do exemplo (…) pessoas que ocupam lugares de referência (…) por isso essa situação nem sequer me passa pela cabeça (…)” – foram as palavras de Emídio Guerreiro, ex-secretário de Estado do Desporto e Juventude entre 2013 e 2015, na CNN na passada segunda-feira à noite, ao comentar o caso Rubiales.