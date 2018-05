Vamos ao circo

Com o PS a enterrar o cadáver político de José Sócrates, o dr. Costa voltou a exibir o tique: primeiro, ficou “surpreendido” com as palavras condenatórias de Carlos César; e, depois, voltou a ficar “surpreendido” com a desfiliação partidária de Sócrates

Corria 2004. George W. Bush procurava a reeleição. E Mark Steyn, um colunista exemplar, escrevia na Spectator um artigo que não esqueci. A mensagem era simples: "If he goes, I go."

Por outras palavras: se Bush não fosse reeleito, Steyn deixaria de escrever. Drástico? Nem por isso. Durante o primeiro mandato, Steyn não se limitou a defender Bush e as suas políticas, o que seria legítimo. Steyn foi mais longe e garantiu aos seus leitores que os Estados Unidos estavam do lado do Presidente e que iriam premiá-lo na hora de votar.



Se, pelo contrário, Bush falhasse eleitoralmente contra John Kerry, isso não seria apenas um fracasso para o homem. Seria o descrédito de Steyn, que colou o seu destino como colunista ao destino político do Presidente.



Sabemos hoje que Bush foi reeleito. E Steyn, para alívio dos seus leitores, continuou a escrever. Mas pergunto agora o que seria dos comentadores pátrios se seguissem o exemplo de Steyn depois da "vergonha" que sentiram com o caso Sócrates. Falo de uma certa guarda pretoriana que não se limitou a duvidar das suspeitas graves que recaíam sobre o ex-primeiro-ministro. Esses zelotes foram mais longe, negando fanaticamente as evidências e, pior, atacando quem se afastava da linha justa.



Obviamente, a pergunta é absurda para o País em causa. Basta olhar para a imprensa e para a televisão, onde os mastins de ontem se transformaram por milagre em pombas amnésicas e atraiçoadas.

Mais: quando seria de esperar que, pelo menos, respeitassem um período de nojo para esconderem as respectivas carrancas – ou, pelo menos, para comentarem assuntos mais compatíveis com as suas inteligências, como Pedro Marques Lopes já faz com o futebol –, ei-los a debitar novas sentenças sobre o exacto assunto onde se afundaram.



Em latitudes mais civilizadas, e perante a desvergonha dos próprios, caberia aos responsáveis editoriais pedir desculpa aos consumidores e devolver as crianças à creche. Mas como uma parte do jornalismo português já é uma creche, o mais provável é as crianças ficarem onde estão.



Marcelo Rebelo de Sousa concedeu uma entrevista ao Público e à Renascença onde afirmou: se a tragédia dos incêndios se repetir, não haverá recandidatura.



Estas palavras pungentes horrorizaram certas sensibilidades. O Presidente colocou o Governo "sob pressão", escreveu-se por aí. E essa "pressão", que pode provocar danos psicológicos irreparáveis no dr. Costa e no dr. Cabrita, é francamente "desadequada": todos nos lembramos da forma exemplar como o dr. Costa lidou com os incêndios do Verão passado. Só merece estar sob pressão quem não inspira confiança no cumprimento dos seus deveres.



Felizmente, e a poucos dias do início da época quente, constatamos que está tudo a postos. A Protecção Civil é uma casa serena onde os comandantes operacionais permanecem firmemente no seu lugar. Os meios aéreos, longe de serem insuficientes, correm o risco de pecar por abundância. E até a lei orgânica já aprovada permite uma repartição de tarefas entre comandantes e peritos nunca vista na história lusitana.



Eu, se fosse o Presidente, descomprimia um bocado. E declarava desde já que o combate aos incêndios do próximo Verão foi um sucesso retumbante. Para quê esperar pelo fim quando o dr. Costa inspira em qualquer um a vontade de pôr as mãos no fogo desde o início?



Aqui há uns tempos, quando os artistas pátrios armaram barraca por causa do financiamento público ao sector, António Costa declarou-se "surpreendido" com a algazarra. Tão surpreendido que mandou chamar o ministro da Cultura e o secretário de Estado, que ficaram obviamente surpreendidos com a surpresa do primeiro-ministro.



Agora, com o PS a enterrar o cadáver político de José Sócrates, o dr. Costa voltou a exibir o tique: primeiro, ficou "surpreendido" com as palavras condenatórias de Carlos César; e, depois, voltou a ficar "surpreendido" com a desfiliação partidária de Sócrates.

Na política portuguesa, já tivemos de tudo: rainhas loucas, Presidentes-Reis e, caso se confirme em tribunal, primeiros-ministros corruptos. Mas deve ser a primeira vez que o inquilino de S. Bento vive num estado de surpresa permanente, fazendo do seu pasmo um número de circo que não cansa as plateias.